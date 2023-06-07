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6 Haziran 2023 Survivor kim elendi? Ödül oyunun hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. 5 Haziran tarihinde yayınlanan bölümde yeni takımlar belli oldu. Survivor 121. bölümde yapılan ada konseyinin ardından bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Final öncesinde son 6 yarışmacı arasına adını yazdırmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar ödül oyunun yanı sıra final ter döküyor. İşte 6 Haziran 2023 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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  • Survivor kim elendi 6 Haziran 2023? Ödül oyunun hangi takım kazandı? Adaya hangi yarışmacı veda etti?

    Survivor'da final için nefesler tutuldu. Büyük final öncesinde kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmada hızlandırılmış çekimler başladı. 5 yarışmacının alacağı oylar üzerine 6 Haziran Salı günü bir eleme gerçekleşecek. Peki, "Survivor kim elendi 6 Haziran 2023? Ödül oyunun hangi takım kazandı? Adaya hangi yarışmacı veda etti?" İşte Survivor son bölümde elenen yarışmacı...
  • Survivor kim elendi 6 Haziran 2023? Ödül oyunun hangi takım kazandı? Adaya hangi yarışmacı veda etti?

    MİNİ ÖDÜL OYUNU 

    Duş ve akşam yemeği için takımlar  birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Ödülün kazananı mavi takım oldu.

     
  • Survivor kim elendi 6 Haziran 2023? Ödül oyunun hangi takım kazandı? Adaya hangi yarışmacı veda etti?

    Acun Ilıcalı, ''6 Haziran hızlandırılmış çekimler başlıyor. Sercan vakası sonrasında hızlandırılmış çekim süreleri kısaldı. 1 eleme için hızlandırılmış çekim olacak. 6 Haziran'da 5 yarışmacının alacağı oylar üzerinden eleme olacak.'' ifadelerini kullanmıştı. 

     
  • Survivor kim elendi 6 Haziran 2023? Ödül oyunun hangi takım kazandı? Adaya hangi yarışmacı veda etti?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 

    Eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da  adaya veda eden isim belirlendi. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından bu hafta Ertuğ, Cansu ve Özgür olmuştu. Acun Ilıcalı, heyecan dolu gecede Survivor SMS oy sonuçlarını duyurdu. En az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Cansu oldu. 13 Haziran'da yapılacak olan büyük final öncesi Survivor'dan 6. olarak ayrılan Cansu son kez duygularını dile getirdi.

     
  • Survivor kim elendi 6 Haziran 2023? Ödül oyunun hangi takım kazandı? Adaya hangi yarışmacı veda etti?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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