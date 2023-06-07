SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da adaya veda eden isim belirlendi. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından bu hafta Ertuğ, Cansu ve Özgür olmuştu. Acun Ilıcalı, heyecan dolu gecede Survivor SMS oy sonuçlarını duyurdu. En az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Cansu oldu. 13 Haziran'da yapılacak olan büyük final öncesi Survivor'dan 6. olarak ayrılan Cansu son kez duygularını dile getirdi.