Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 6 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?

        Veda gecesi! Survivor'da kim elendi? 6 Haziran Survivor eleme potasında kimler var?

        Survivor All Star'da eleme düellosu için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan; Merve, Atakan, Seda ve Nefise eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde, düello finalini kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Hilmi Cem Survivor'a veda eden son isim olmuştu. İşte 6 Haziran 2024 Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Survivor eleme gecesi finalinde eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 6 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Merve

        Atakan

        Seda

        Nefise

        3

        DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

        NEFİSE-ATAKAN

        SEDA-MERVE

        4

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 6 HAZİRAN 2024?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        5

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?

        Survivor'da 2 Haziran eleme gecesinde Hilmi Cem adaya veda eden isim olmuştu.

        Ekşi Elmalar filminin konusu
        Ekşi Elmalar filminin konusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar biraz serinleyecek
        Havalar biraz serinleyecek
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Beşiktaş'tan sportif direktör hamlesi!
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı