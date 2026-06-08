Survivor 2026'da veda düellosunda geri sayım sona erdi. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar adada kalabilmek için düello parkurunda mücadele etti. Dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerinin ardından eleme potasına giren isimler belli oldu. Performans sıralaması sonucunda düello eşleşmeleri de netleşti. Özellikle Sercan Yıldırım'ın gönüllü olarak düelloya çıkma kararı yarışmaya damga vurdu. Survivor izleyicileri şimdi adaya veda edecek ismin kim olacağını merak ediyor. İşte 7 Haziran Pazar Survivor eleme gecesine ilişkin tüm detaylar...