Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının sona ermesinin ardından sırada eleme konseyi var. Kıyasıya mücadelelere sahne olan fenomen yarışmada bu akşam elenen isim belli olacak. Tüm dokunulmazlıkları kaybeden Mavi takımdan bir eleme olacağı kesinleşti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 17 Mayıs oy sıralaması ile Survivor elenen isim...