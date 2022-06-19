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Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 19 Haziran Survivor 1.eleme adayı kim oldu?

Survivor programında bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı devam edecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da son elenen isim belli olmuştu. Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından 19 Haziran Pazar Survivor 1.eleme adayı netlik kazanacak. Yarışmayı takip edenler 19 Haziran 2022 haftanın 1. eleme adayının kim olacağını merak ediyorlar. İşte, detaylar...

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    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 19 Haziran 2022 Pazar Survivor 1.eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
    Survivor 1.eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak. Avatar Atakan'ın ardından SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim, 2017 Survivor'ının şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu. Yarışma programını takip edenler "19 Haziran Pazar Survivor 1.eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın 1.eleme adayı hakkında tüm merak edilenler...
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    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 19 Haziran 2022 Pazar Survivor 1.eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    19 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star'da dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 19 Haziran Pazar akşamı Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele verecek. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.
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    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 19 Haziran 2022 Pazar Survivor 1.eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor yarışma programında haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları eleme potasına çıkmamak için büyük çaba sarfedecek. Survivor 1.eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    Haftanın 1.eleme adayı henüz belli olmadı. 
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    Survivor kim elendi, adaya kim veda etti? 19 Haziran 2022 Pazar Survivor 1.eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da finale kısa bir süre kala şampiyonluk hayaline veda eden isim 2017 Survivor'ının şampiyonu Ogeday Girişken oldu.

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