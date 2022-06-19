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Survivor 1.eleme adayı dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak. Avatar Atakan'ın ardından SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim, 2017 Survivor'ının şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu. Yarışma programını takip edenler "19 Haziran Pazar Survivor 1.eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 19 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın 1.eleme adayı hakkında tüm merak edilenler...