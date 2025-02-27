Survivor kim elendi, kim gitti? 27 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2025 All Star'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 27 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümde bir kadın yarışmacı adaya veda edecek. Eleme potasında yer alan Meryem, Senem, Asena ve Yağmur arasındaki düello nefesleri kesecek. İzleyiciler, bu zorlu mücadelede kimin eleneceğini merakla bekliyor. Aynı zamanda ödül oyunu kazananı da merak konusu oldu. Peki, Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim kim olacak, ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
Survivor 2025’in heyecan dolu eleme gecesi 27 Şubat Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. Bu hafta kadın yarışmacılar arasında gerçekleşecek elemede Meryem, Senem, Asena ve Yağmur, kalmak için kıyasıya bir düelloya çıkacak. Zorlu mücadele sonunda bir isim Survivor hayallerine veda edecek. Survivor All Star’da elenen yarışmacı kim oldu? 27 Şubat Perşembe Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Meryem,
Senem,
Asena,
Yağmur.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.