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Survivor kim elendi, kim gitti? 7 Nisan 2021 Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021’de bu hafta Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. Kızların yazılamadığı hafta Çağrı dışında tüm erkekler potadayken SMS birincisi bu akşam açıklandı. Ada konseyinde yapılan SMS halk oylamasına göre dört eleme adayı arasından en az oyu alan Survivor’dan elendi. Peki Survivor 2021 kim elendi, kim gitti? İşte 7 Nisan Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor kim elendi, kim gitti? 7 Nisan 2021 Exxen Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021'in son bölümünde bazı yarışmacıların yemek çaldığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ve ekibinden yarışmacılara sert bir ceza geldi. Ceza alan yarışmacılar tepki gösterdi ve gözyaşlarına engel olamadı. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte Survivor 2021 Ünlüler takımı SMS sıralaması...

YARIŞMACILAR YEMEK ÇALDI, ACUN ILICALI ACIMADI

Acun Ilıcalı "Survivor'da üzücü bir durum yaşandı. Konu Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili. Üzücü ve şaşırdığımız bir gelişme. Yarışmacılarımız arasında eşitliği sağlamaya çalıştık. Fakat bize gelen bilgiler ışığında eşitlik ilkesinin bozulduğunu öğrendik. Bu yarışmanın kurallarının bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aldığım bilgiye göre Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar." açıklamasında bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu "Evet yaptım, yaptığım şey yanlıştı. Kendimi savunamıyorum." dedi.

Aleyna Çalışkan "Evet doğru, yaptığımız şeyden dolayı pişmanız. Sonunu düşünmedik. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak." dedi.

Acun "Böyle bir olaya göz yummayacağız. Üçüncü yarışmacımıza geliyorum o da İlayda. İlayda bana gelen bilgiye göre sen Hanzade'ye bir yiyecek veriyorsun."

İlayda ve Hanzade Acun Ilıcalı'nın iddiasını doğruladı. İlayda, kendi ödülünden Hanzade'ye ikram ettiği için ceza aldı.

Acun "Bu bir kural ihlalidir ve bunun sonuçları olacak. Batuhan'a döneceğim, seninle ilgili bir iddia var."

Batuhan "Böyle bir şeye yeltendim. Elime yüzüme bulaştı. Bir içecek gördüm ve çantama attım. Bir de sakladım. Bulunmuş. Türünün ne olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim."

Acun "Fırsat eşitsizliği olduğu için, müsamaha gösteremeyeceğimiz için yaptırım yapmak zorundayız. Kararımız şu Aleyna Çalışkan ve Kalaycıoğlu, İlayda, Hanzade ve Batuhan, hepiniz üçer ödülden yararlanmayacaksınız. "

Yarışmacılar bu cezanın çok ağır olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Batuhan, patlayarak "Çok ağır abi, çok açız. Toparlayamam kendimi" dedi. Ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Acun "Buradan şunu anlıyorum. Sanki biz suçlu çıkacağız. Haberimiz olmasa işi götüreceksiniz. Bakıyorum da biz suçlu çıkacağız." diye yarışmacılara tepki gösterdi.

Batuhan "Bir daha böyle bir şey yaparsam beni eleyin." dedi.

POYRAZ SURVİVOR'DAN GİDECEK Mİ?

Poyraz'ın dizinde oluşan ödem nedeniyle doktor Metin Kuş'tan rapor bekleniyor. Poyraz'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı "Pozitif görmüyorum" dedi. Acun, eğer Poyraz'ın sağlığına kalıcı bir zarar verecekse yarışmaya veda edebileceğini söyledi.

Acun Ilıcalı "Survivor'da bu akşam bir veda olmak zorunda. Ünlüler takımından bir eleme olacak. Birinciyi açıklayacağım. Oylama birincisi bir eleme adayı belirleyecek."

ÜNLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ: BATUHAN

Batuhan "Yemin ederim çok utanıyorum.Bir daha bir şey aldığımız görürseniz beni eleyin ama bu yapılan bana haksızlık. Çıldıracak gibiyim. Bana oy atan herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok üzgünüm."

Batuhan'ın adaylığı otomatik olarak düştü. Erkeklerden bir kişi eleneceği için ve sadece Çağrı kaldığı için Çağrı eleme adayı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: SERGEN, DOĞAN, İSMAİL, ÇAĞRI

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

ELENEN İSİM: DOĞAN KESER

SURVİVOR ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

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