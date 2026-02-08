Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor kim elendi?
Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. İkinci etapta ise eleme düeollsu finalinde Doğuş ve Can adada kalma mücadelesi verecek. Rakibine üstün gelen tarafın Survivor macerası sürecek. Eleme düellosunda kaybeden isim ise Survivor'a veda edecek. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Şubat Survivor kim elendi?" İşte 8 Şubat 2026 Pazar Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununda dengede kalan takım, puan üstünlüğü ile ödülün sahibi olacak. Ödül oyununun hemen ardından ise Doğuş ve Can eleme düellosunda kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Kaybeden taraf adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Şubat Pazar Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Doğuş
Can