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Survivor eleme adayları kim? 10 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da nefes kesen anlar tüm hızıyla ile devam ediyor. İzleyenleri ekrana kilitleyen yeni bölümde büyük ödülden dönen Mavi Takım ve yeni ödülü kazanmak isteyen Kırmızı takım kıyasıya mücadele ediyor. Oyun anında gergin dakikalar dikkat çekiyor. Peki, ödül oyununu kim kazandı? İşte, 10 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar ve Survivor eleme adayı hakkında...

  • 01
    Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 10 Mayıs Survivor ödülü oyununu kim aldı, hangi takım kazandı?

    TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında mücadele sürüyor. 10 Mayıs Salı günü gerçekleşen ödül oyununda heyecan dolu anlar yaşanacak. Mavi ve Kırmızı takım kozlarını ödül oyununda paylaşacak. Peki Survivor 10 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
  • 02
    Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 10 Mayıs Survivor ödülü oyununu kim aldı, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Survivor ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 
  • 03
    Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 10 Mayıs Survivor ödülü oyununu kim aldı, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Survivor'da geçen haftalarda yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise Berkan Karabulut oldu.
  • 04
    Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 10 Mayıs Survivor ödülü oyununu kim aldı, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı. Eleme konseyi gerçekleştiğinde sizlerle paylaşacağız.

     

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