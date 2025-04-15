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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı? 15 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı?

        Survivor'da kim kazandı? 15 Nisan Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı?

        Survivor All Star'da birleşme partisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yayınlanacak olan yeni bölümde birleşme partisine şarkı yarışması damga vuruyor. All Star ve Gönüllüler takımı yarışmacıları şarkı yarışmasını kazanabilmek adına sahnede bütün hünerlerini sergileyecek. Peki, "Survivor'da kim kazandı? 15 Nisan Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı?" İşte 15 Nisan 2025 Salı Survivor şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 22:25 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:25
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        1

        Survivor'da heyecan birleşme partisi ile devam ediyor. Yarışmacılar şarkı yarışmasını kazanabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine giriyor. Birleşme partisinde şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olacağı da merak konusu oldu. Peki, "Survivor kim kazandı? 15 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

        Survivor'da şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Birleşme partinin ardından ekranlara gelecek olan şarkı yarışmasında yarışmacılar tüm henerlerini sergileyecek. Şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.

        3

        BİRLEŞME PARTİSİ ÖDÜLÜ NEDİR?

        Survivor All Star 2025 birleşme partisinde şarkı yarışmasını kazanan yarışmacının kazanacağı ödül Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yarışmayı kazanan takım istediği bir zamanda otelde konaklama fırsatını yakalayacak.

        4

        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (14 NİSAN)

        Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Türkiye biletini kazanan ikinci isim Almeda oldu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Sedat oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finalinde Pınar ve Asena mücadelesini yaşandı. Kıran kıran anlara sahne olan final düellosunu Pınar kazandı. Bu sonuca göre, Survivor'da elenen son yarışmacı Asena oldu.

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