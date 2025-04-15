Survivor'da heyecan birleşme partisi ile devam ediyor. Yarışmacılar şarkı yarışmasını kazanabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine giriyor. Birleşme partisinde şarkı yarışmasını kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olacağı da merak konusu oldu. Peki, "Survivor kim kazandı? 15 Nisan Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...