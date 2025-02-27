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        Haberler Bilgi Magazin Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 27 Şubat 2025 Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor ödül oyununu kim kazandı, eleme düellosunda neler yaşandı?

        Survivor 2025 All Star'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 27 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümde eleme potasında yer alan Meryem, Senem, Asena ve Yağmur arasındaki düello nefesleri kesti. İzleyiciler, bu zorlu mücadelede kimin kazanacağını merakla bekliyordu. Aynı zamanda ödül oyunu kazananı da merak konusu oldu. Peki, Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim kim olacak, ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:36
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        Survivor 2025’in heyecan dolu eleme düellosu 27 Şubat Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. Bu hafta kadın yarışmacılar arasında gerçekleşecek elemede Meryem, Senem, Asena ve Yağmur, kalmak için kıyasıya bir düelloya çıktı. Survivor All Star’da elenen yarışmacı kim oldu? 27 Şubat Perşembe Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Meryem,

        Senem,

        Asena,

        Yağmur.

        3

        SURVİVOR KİM ELENDİ? (27 ŞUBAT)

        Elenen yarışmacı sonraki günlerde açıklanacak. Eleme düellosu sonucu ise şu şekilde:

        Yağmur Banda-Meryem Kasap düellosunu Yağmur Banda kazandı. Yağmur, Survivor hayatına devam ediyor.

        Asena Demirbağ-Senem Genç düellosunu Asena Demirbağ kazandı. Asena, Survivor hayatına devam ediyor.

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        SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        5

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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