Cansu ünlüler takımında kadınlarda performans birincisi oldu, erkeklerde de Barış seçildi. Performans birincileri de potaya birer isim dahil etti. Cansu, Ümit Erdim'i üçüncü aday olarak söylerken Barış Telli ise dördüncü eleme adayı seçti ve Kürşat'ın ismini verdi.

Eleme gecesinde adaya veda eden ilk isim ise Ümit Erdim oldu.