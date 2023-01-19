Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Survivor ödül ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor 2023 sezonu nefes kesen bir rekabetle başladı. Merakla beklenen yarışmada heyecan dorukta. İlk elemenin gerçekleşmesinin ardından bu akşam yeni bölümüyle yeniden ekranlarda olacak. Oylama sonuçlarıyla elenen sürpriz isim Ümit Erdim olurken bu akşam yaşanacak ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununun kazananının kim olacağı merak ediliyor. İşte 19 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    Merakla beklenen Survivor yeni sezonu 15 Ocak akşamı başladı. Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların kıyasıya rekabeti nefesleri kesmeye devam ediyor. Survivo'a ilk veda eden isim Ümit olurken herkes bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da bu akşam yeni bölüm ekranlara gelecek. İlk elemenin ardından kıyasıya rekabet devam edecek. Bu akşam yaşanacak ödül ve dokunulmazlık oyunu kazanını ve yarışın sonuçları merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı? İşte 19 Ocak Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Bu akşam ekranlara gelecek Survivor 2023'ün ilk ödül oyunu kazananı GÖNÜLLÜLER olmuştu. Survivor yarışmasında böylelikle ilk mücadele de gerçekleşmiş oldu. 

    Beş gün boyunca barakalı adada gönüllüler kaldı. Ödül oyunu beş gün sonra yani bugün yeniden oynanacak. 

    Ödül oyunu sonucu ise henüz belli olmadı, olduğunda haberimizde yer alacak. 
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

     

    Dokunulmazlık yarışının ilk ikisini kazanan takım Gönüllüler olmuştu. 

    Bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu sonuçları ise heniz belli olmadı. Olduğunda haberimizde yer alacak. 
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da oynanan dokunulmazlığın ardından kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Survivor'da ilk eleme adayları şu şekilde olmuştu; 

    Survivor 2023'ün ilk eleme adayı Seçkin Piriler oldu. 6 kişi Seçkin'in ismini yazdı. 

    1 kişi Kürşat, 2 kişi ise Berdan'ın adını yazdı. 

    Bugün ise ikinci eleme adayı belli oldu. Pazartesi akşamı ikinci kez Ünlüler takımının ada konseyi oldu ve en çok ismi söylenen Berdan Mardini ikinci olarak eleme potasına girdi.
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

    Cansu ünlüler takımında kadınlarda performans birincisi oldu, erkeklerde de Barış seçildi. Performans birincileri de potaya birer isim dahil etti. Cansu, Ümit Erdim'i üçüncü aday olarak söylerken Barış Telli ise dördüncü eleme adayı seçti ve Kürşat'ın ismini verdi.

    Eleme gecesinde adaya veda eden ilk isim ise Ümit Erdim oldu. 
  • Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor dokunulmazlık oyunu kim, hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.