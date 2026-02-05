Survivor ödül oyunu kim kazandı? 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da 5 Şubat Perşembe günü ödül-ceza oyunu gündeme geldi. Zorlu yarış ile bir takım kazanarak ödülün sahibi olacak. Kaybeden takım ise ceza alacak. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 5 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...
Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ödül oyununa ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. Bu kapsamda, "Survivor 5 Şubat Perşembe eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 5 Şubat Perşembe Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVİVOR 5 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Tuğçe adaya veda eden isim oldu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak ve Doğuş.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural.
SURVİVOR 22 OCAK KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz haftalarda Erkan adaya veda eden isim olmuştu.