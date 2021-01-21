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Survivor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında?

Oyuncu Öykü Çelik, Survivor 2021'de Ünlüler takımında yarışıyor. Yarışmaya katılmadan önce Şeref Sözü dizisinde yer alan Öykü Çelik, sıradışı açıklamalarla gündeme gelmişti. Survivor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında? İşte Öykü Çelik2in biyografisi...

Survivor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında?

Güzel oyuncu Öykü Çelik, Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Öykü, son bölümde İsmail Balaban tarafından eleme adayı olarak gösterilmişti. Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında? İşte Öykü Çelik'in yer aldığı projeler...

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR? ÖYKÜ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu.

33 yaşındaki oyuncu Öykü Çelik, YouTube'da yayınlanan 'Masa' programına konuk oldu, son dönemlerde yaşadığı olaylara açıklık getirdi. İşte oyuncu Öykü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İki olay yaşadım üst üste... İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim 'Covid parti' denilen... Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular "Çıkacağım" diyorum "Çıkma" diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım.

ÖYKÜ ÇELİK'İN YER ALDIĞI PROJELER

YılBaşlıkRolüNotlar
2008Cin GeçidiBahar
2009Kanımdaki Barut
2010Mahpeyker Kösem SultanMahfiruz
2013Romantik Komedi 2: Bekarlığa VedaHande
2019KapanAslı
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2008Akasya DurağıGözde
2009KasabaZehra
2010GönülçelenNazar
2011NuriReyna
2012Bir Zamanlar Osmanlı: KıyamÇeşmidil
2012Benim için ÜzülmeBahar
2014Ağlatan DansBegüm
2014Yeşil DenizSedef
2015Poyraz KarayelDafne
2015Darbe
2016Hayat Sevince GüzelEmine
2017SavaşçıAstsubay Yeter Alayunt
2019Diriliş ErtuğrulSırma Hatun
2020Şeref Sözü
Televizyonda konuk görünüm
YılBaşlıkRolüNotlar
2006SelenaEda
2011Beyaz ShowKendisi
Disko Kralı
2012Böyle Bir Şey Var mı?
Katıldığı Yarışmalar
YılBaşlıkRolüNotlar
2021Survivor 2021Yarışmacı

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