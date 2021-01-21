"Yaşamın ne kadar güzel olduğunu o odada anladım"

Güzel oyuncu Öykü Çelik, Survivor'ın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Öykü, son bölümde İsmail Balaban tarafından eleme adayı olarak gösterilmişti. Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında? İşte Öykü Çelik'in yer aldığı projeler...

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR? ÖYKÜ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu.

33 yaşındaki oyuncu Öykü Çelik, YouTube'da yayınlanan 'Masa' programına konuk oldu, son dönemlerde yaşadığı olaylara açıklık getirdi. İşte oyuncu Öykü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İki olay yaşadım üst üste... İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim 'Covid parti' denilen... Parti çıkışı çok kötü bir algı oldu. Magazinciler oradaydı, partideki herkes gitti beni orada tuttular "Çıkacağım" diyorum "Çıkma" diyorlar. Dışarıdan sesler geliyor, büyük bir baskı altında kaldım.

ÖYKÜ ÇELİK'İN YER ALDIĞI PROJELER