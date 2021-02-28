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Survivor Öykü kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Öykü Uysal hayatı hakkında

Survivor Öykü Uysal kimdir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken Öykü hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Survivor Öykü Uysal hayatı

Survivor Öykü kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Öykü Uysal hayatı hakkında

Survivor Öykü kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Gönüllüler takımına yedek kadrodan katılan Öykü izleyenlerinde dikkatini çekmeyi başardı. İşte Survivor Öykü Uysal hayatı hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖYKÜ UYSAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021'e yedek yarışmacılardan dahil olan Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

Gönüllüler takımında Survivor 2021 yarışmasına katılan Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu vardır. Ünlü spor hocası Özhan Uysal ile mutlu bir evliliği olan başarılı isim, güzelliğini katıldığı yarışmada da tescil ettirdi. Aynı zamanda spor salonu işleten Uysal, performansı ile de takipçilerinden tam not aldı.

Öykü Bulut Uysal'ın 3.5 yaşında Aslan adında bir çocuğu var. Öykü Uysal, kazandığı yarışları oğluna armağan ediyor.

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