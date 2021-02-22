Survivor 2021’de Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yeni yarışmacı heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımına katılan Survivor Öykü Uysal, izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal yaşı, boyu, mesleğine nedir? Öykü Uysal hakkında...

ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Survivor Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğdu. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

ÖYKÜ UYSAL NE İŞ YAPIYOR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Öykü Uysal, hayatının büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır.

ÖYKÜ UYSAL EVLİ Mİ?

Survivor 2021 gönüllüler takımına katılan Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu var.

ÖYKÜ UYSAL’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Fiziğiyle dikkat çeken Öykü Uysal’ın boyu 1.70 m, kilosu ise 53’tür.