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        Haberler Magazin Survivor Özgür kimdir? Özgür Tetik kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Survivor Kırmızı Takımdan Özgür Tetik hayatı

        Survivor yarışmacılarından Özgür Tetik kimdir?

        Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda yer alan isimlerden biri olan Özgür Tetik'in, Survivor yarışmasında sergilediği performans dikkat çekerken hayatı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte Survivor Özgür Tetik'in hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 19:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:24
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        Survivor yeni yılda yeni konsepti ile geçtiğimiz günlerde izleyicileri ile buluştu. Kırmızı ve Mavi takım olmak üzere iki takım olarak karşımıza çıkan Survivor'da Kırmızı takımından Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özgür Tetik'in hayatı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

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        ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

        Özgür Tetik 1975 yılında Yalova’da doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.

        Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.

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        Daha sonra ki yıllar eğitimine devam ederek ve çeşitli kulüpler de çalışarak kendini geliştirdi. NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörü olan Özgür Tetik, Avusturya da Crossfit eğitimi aldı. Latin danslarıyla da uzun yıllar ilgilendi. Gösterilere, yarışlara katıldı ve eğitmenliğini yaptı.

        2 senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı. 2010 yılında hayatına yepyeni bir heyecan girdi ve ultra maratonlarda yarışmaya başladı. Son 5 sene içinde 50 km – 100 km ve 250 km’lik etaplarda defalarca yarıştı ve artık sadece ultra maraton yarışçısı olarak spor yaşamını devam ettiriyor.

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        2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy’i kurdu ve bu kurumun içinde sporcu performans ölçümleri yaptı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.

        2016 yılında Technogym ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute İtalya’ya giderek burada Technogym Master Trainer ünvanını aldı. Tetik, Technogym Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini veriyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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