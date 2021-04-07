Survivor 2021'de sağlık nedeniyle Barış Özbek, Cemal Hünal ve Meryem Kasap bu sene diskalifiye olmuştu. Yiğit Poyraz'da geçtiğimiz günlerde dizinden sakatlandı daha önce de sakatlanan yarışmacının dizinde ödem oluştuğu açıklandı. Peki Survivor Poyraz diskalifiye mi olacak?
SURVİVOR POYRAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? POYRAZ ELENECEK Mİ?
Poyraz'ın dizinde oluşan ödem nedeniyle doktor Metin Kuş'tan rapor bekleniyor. Poyraz'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı "Pozitif görmüyorum" dedi. Acun, eğer Poyraz'ın sağlığına kalıcı bir zarar verecekse yarışmaya veda edebileceğini söyledi.
Poyraz'ın Survivor'dan diskalifiye olup olmayacağı bir hafta sonra doktor raporu belli olduğunda açıklanacak.
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