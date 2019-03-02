Sabriye Şengül, kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da mücadele eden Sabriye Şengül ilk oyunda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan Sabriye Şengül'ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016’da İstanbul’da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana’da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu her fırsatta belirten Sabriye Şengül, spor hayatına ilk olarak hentbol ile başladı. Sabriye Şengül, Survivor 2017’de ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla hem takım arkadaşlarını hem de ekran karşısındakileri güldürüyordu.

SURVİV0R SABRİYE ŞENGÜL SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Survivor 2019 kadrosunda yer alan Sabriye Şengül, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük destek aldı. İşte Survivor Sabriye hakkında o yorumlar...

Sabriye şengül geri dönüyor hem de gümbür gümbür geliyor

Sabriye takıma uğurlu geldi canımıniçi

Sabriye’yi tek geçerim en eğlenceli Survivor