Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Seda Ocak, 2003 yılında Yasin Ocak ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var.