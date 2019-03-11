Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında zorlu ada şartları içinde, ülkemizi temsil eden yarşmacılardan Seda Ocak ve kendisinin yaşamı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor...

SEDA OCAK KİMDİR?

Adı Soyadı: Seda Ocak

Doğum Tarihi: 17.08.1985 (34 yaşında)

Nereli: Bursa

Kilosu: 54 kg

Boyu: 1,72 m

SEDA OCAK'IN BİYOGRAFİSİ

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.