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Survivor Steven Salam kimdir, nereli? - Survivor Steven kaç yaşında, ne iş yapıyor? Biyografisi

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan macera yarışması Survivor 2021'de heyecan iyice yükselmeye başladı. Ünlüler ve Gönüllüler kadrolarındaki 22 yeni yarışmacının büyük bir mücadele vereceği yarışmada Steven Salam, Gönüllüler için mücadele ediyor. Peki Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Survivor Steven Salam kimdir, nereli? - Survivor Steven kaç yaşında, ne iş yapıyor? Biyografisi

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları belli oldu. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Steven Salam kimdir? Steven Salam kaç yaşında ve nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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