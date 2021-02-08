TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Survivor 2021 Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Gönüllüler takımında yarışan Steven Salam araştırılıyor. Survivor Gönüllüler Steven Salam kimdir? Steven Salam kaç yaşında ve nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Steven Salam lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

Survivor’da kendisini kanıtlayacağından emin olduğunu belirten Salam hız kuvvet ve çabukluk konularında kendisine güvendiğini belirtiyor. Survivor’da yarışmanın en büyük hayali olduğunu dile getiren Salam yarışmaya 4 yıldır aralıksız başvurduğunu da eklemeden edemiyor. “İnandığınız zaman başaramayacağınız bir şey yoktur” diyen Salam “İnşallah inandığım o şeye ulaşacağım” diyerek şampiyonluk yolundaki iddiasını da ortaya koyuyor…