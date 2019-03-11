Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında zorlu ada şartları içinde, ülkemizi temsil eden yarşmacılardan Sude Burcu ve kendisinin yaşamı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor...

SUDE BURCU KİMDİR?

Adı Soyadı: Sude Burcu

Doğum Tarihi: 1997 (22 yaşında)

Nereli: İzmir

Kilosu: 57 kg

Boyu: 1,66 cm

SUDE BURCU'NUN BİYOGRAFİSİ

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.