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Survivor yeni takımlar kimler? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Haziran Survivor

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam yeni takımlar belirlendi. Kaptanlık yarışını kazanan iki isim Kırmızı ve Mavi takım yarışmacılarını belirledi. İşte 25 Haziran Survivor son bölüm

Survivor

Survivor yeni takımlar kuruldu. Survivor'da her hafta yeni takımlar kuruluyor ve daha sonra ödül oyunu için kıyasıya yarış oluyor. İşte, Survivor son bölümünden detaylar...


SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Survivor'ın bu akşamki kaptanlık yarışını Sercan ve Cemal Can kazandı.

Cemal Can'ın kaptanlık yaptığı Mavi takımda; Berkan, Nisa ve Barış bulunuyor.

Sercan'ın kaptanlık yaptığı Kırmızı takımda; Yasin, Elif bulunuyor.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni takımların ilk ödül oyunu sahneye geldi. Kıyasıya yapılan mücadelede yarışı kazanan 10'a 9 Kırmızı takım oldu.

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