ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan oyuncuları kimler, konusu ne?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Sustalı Ceylan dizisi gündeme geldi. Süreç Film imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk, senarist koltuğunda ise Sevgi Yılmaz oturuyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizinin, yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan oyuncuları kimler, konusu ne? Sustalı Ceylan ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor? İşte yeni dizi hakkında bilgiler...
Yeni sezonda ATV’de ekrana gelecek olan Sustalı Ceylan, dizisinin yönetmenliğini A. Volkan Kocatürk, senaristliğini ise Sevgi Yılmaz üstleniyor. Süreç Film imzasıyla hazırlanan yapım, diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte "Sustalı Ceylan oyuncuları kimler, konusu ne? ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları...
SUSTALI CEYLAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KONUSU NE?
Başrolde yer alan Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’e Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskı gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.
Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Sustalı Ceylan, 4 Nisan'dan itibaren her hafta cuma günü ATV'de yayınlanmaya hazırlanıyor.