SUSTALI CEYLAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KONUSU NE?

Başrolde yer alan Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’e Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskı gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.