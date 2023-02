HABERTURK.COM

Süt Kabız Yapar mı?

Kabızlık durumlarında süt ve süt ürünleri tüketimi ile ilgili olarak ikiye bölünmüş görüşler vardır. Buradaki ayrım sütün özelliklerine bağlıdır. Günde yarım litreye kadar süt içmek sağlıklıdır, ancak kabızlık durumlarında tam yağlı süt ürünleri ile peynirlere dikkat edilmelidir. Aynı şekilde yağsız ve yarım yağlı süt de kabızlığa katkıda bulunabilir. Bu, laktoz intoleransı olan kişilerde önemlidir. Çünkü tüketimi, kabızlık ve kolik veya ishal gibi diğer sindirim sorunları riskini artırır.

Kabızlık, bunlara kıyasla nadir görülen bir sorun olsa da bağırsak geçişini yavaşlatan kolondaki metan aktivitesinin artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, probiyotiklerin katkısı mikrobiyota ve bağırsak geçişini iyileştirmeye yardımcı olabileceğinden, aynı şey fermente süt için geçerli görünmez. Süt ve diğer süt ürünleri, bazı insanlarda kabızlık için tetikleyici olarak kabul edilir. Aslında gerçekte kesin bir cevap yoktur. Çünkü her şey sütün besleyici özelliklerine ve her kişinin vücudunun tepkisine bağlıdır. Ara sıra veya kronik kabızlık çeken kişilerin, bu durumu kötüleştirmemek için ne tür bir beslenme uygulayacaklarını ve her halükarda ne tür yiyeceklerden kaçınacaklarını söyleyebilmeleri için bir sağlık uzmanına görünmeleri önerilir.

Süt ürünleri kabız yapar mı diye endişeleniyorsanız bazı şüphelerinizde haklı olabilirsiniz. Çoğu kişinin satın aldığı süt, raflara ulaşmadan önce çeşitli üretim tekniklerinden geçtiği için işlenmiş bir gıdadır. İneklere uygulanan antibiyotikler ile hormonları içerebilir ve neredeyse her zaman süte bulaşan bakterileri öldürmek için pastörize edilir. Bununla birlikte pastörizasyon işlemi, sütü sindirmemize gerçekten yardımcı olan değerli enzimlerin yanı sıra diğer önemli vitamin ve mineralleri de ortadan kaldırır. Geleneksel çiftçilik yöntemlerinden farklı olarak yoğun çiftçilik teknikleri, ineklerin çimen yerine tahılla beslenmesiyle sonuçlanmıştır. Bu da daha fazla sindirim sorununa neden olabilir ve özellikle tahıllara duyarlı olan kişilerde kabızlığı tetikleyebilir.

Birçok sağlık uzmanı, sütün vücutta mukus oluşturma özelliğine sahip olduğunu düşünmektedir. Her nasılsa bu, neden kabızlığa ve diğer sorunlara sebep olduklarını açıklayabilir. Herkesin vücut yapısının farklı olduğu unutulmamalıdır. Bazı insanlar süt ve süt ürünlerini çok iyi tolere edebilir iken diğerleri için kabızlık ve sindirim rahatsızlığına neden olurlar. Eliminasyon diyeti yapmak (sütü bırakmak ve vücudunuzun tepkisini izlemek, içmeye geri dönmek ve kabızlık semptomlarını tekrar izlemek) hangi grupta olduğunuzu belirlemede yardımcı olabilir.

Laktozsuz Süt Kabızlık Yapar mı?

Laktoz intoleransı kabızlığa neden olmaz, ishale neden olur. Süt ürünleri içtikten veya yedikten sonra kabızlık, süt proteinine karşı intoleransın sonucudur. Yani normal süt kabızlığa neden oluyorsa laktozsuz süt de kabızlık yapacaktır. 1 yaşından itibaren bebeklerde hazır süt tüketimi, lif bakımından zengin gıdaların (meyve ve sebzeler) düşük tüketimini içerdiğinden çok çeşitli olmayan bir beslenme tarzı olduğu için kabızlığa neden olur. Çünkü lif oranı düşük ve yetersizdir.

Beslenme düzeninde lif ve su eksikliği kabızlığın ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle uzmanlar yemek sırasında ve aralarında sıvı tüketimini, besinleri iyi çiğnemeyi, günlük aktiviteyi artırmayı, meyve, sebze ve lif yönünden zengin besinlere yer vermeyi önermektedir.

