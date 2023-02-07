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Haberler Sağlık Süt İshal Yapar mı? İshalken Süt İçilir mi?
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Süt ishal yapar mı? İshalken süt içilir mi?

Süt ürünleri tükettikten sonra gaz, mide ağrısı, mide bulantısı ve ishal durumları yaşanabilir. Bazı uzmanlar, süt ürünlerine ara vermenin ve ardından bunların kademeli olarak beslenme düzeninize geri alınmasının aslında laktaz üretimini artırabileceğine inanmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar henüz tamamen kesin değildir. Peki, vücuttaki işleyişini inceleyecek olursak süt ishal yapar mı? İshalken süt içilir mi?

Süt İshal Yapar mı? İshalken Süt İçilir mi?
HABERTURK.COM

İshalken Süt İçilir mi?

Beslenme tarzı, ishalin tedavisinde önemli bir rol oynayabilir. Süt ürünlerinin ishal atakları sırasında otomatik olarak ortadan kaldırılması gerektiğine dair yaygın bir inanç vardır, fakat mevcut kanıtlar süt ürünlerinden kaçınmayı desteklememektedir. Aslında bazı araştırmalar yoğurt gibi bazı fermente süt ürünlerinin akut ishal ataklarını hafifletmede yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu bağlamda laktoz etkisi devreye girmekle beraber, iki farklı fikirde de çalışmalar bulunmaktadır. Dolayısıyla kendi vücudunuzun işleyişini biliyor olmak burada önemli bir etkendir. Peki, bazı insanlarda süt neden ishal yapar?

İshal olduğunuzda süt gibi laktoz açısından zengin gıdaları uygun şekilde sindirmekte zorlanabilirsiniz. Normalde laktoz intoleransı olmasanız bile bir virüsün neden olduğu ishal sizi süt ürünlerine karşı duyarlı hale getirebilir. Hatta bazen ishalin geçmesinden sonra 6 haftaya kadar etkisi sürebilir. Laktozu sindirmek için daha fazla laktaz enzimi üretmeniz gerektiğinden, bu daha fazla sulu dışkıya veya bağırsak tahrişine neden olabilir. Beslenme, ishalin tedavisinde önemli bir rol oynar. Uygun şekilde hidrasyon, dehidrasyonu önlemek için ishal tedavisinde önemli bir bileşendir. Çoğu durumda mümkün olan en kısa sürede normal, katı bir beslenme tarzına geri dönülmesi önerilir. Bununla birlikte, sindirim sistemi düzeldikçe bazı yiyecekler tahrişi şiddetlendirebilir veya sindirimi daha zor olabilir. Bu tür yiyeceklere örnek olarak kafeinli veya şekerli içecekler, alkol, yağlı veya baharatlı yiyecekler dahildir. İshali önlemek veya kontrol altına almak için beslenme türü yaklaşımı, nedenine ve kişisel toleransa bağlı olarak değişir.

Süt Neden İshal Yapar?

Süt ürünlerinin ishal atakları sırasında elimine edilmesi gerektiğine dair yaygın bir inanç vardır. Bununla birlikte, kanıtlar süt ürünlerini tamamen ortadan kaldırma ihtiyacını desteklemez. Bunun yerine genellikle tolere edildiği ölçüde süt ürünleri tüketilmesi ve az yağlı veya probiyotik içeren seçeneklerin tercih edilmesi önerilir. Bazı durumlarda sindirim tahrişi, laktozu uygun şekilde sindirmek için gereken enzimin geçici olarak eksikliğini tetikleyerek kısa süreli ikincil laktoz intoleransına neden olabilir. Vücudun laktozu sindirme yeteneği genellikle tahriş geçtikten kısa bir süre sonra normale döner.

Bazı kanıtlar, yoğurt gibi fermente süt ürünlerinin de akut ishali önlemek veya hafifletmek için belirli faydalar sağlayabileceğini düşündürmektedir. Aslında, yoğurt gibi belirli probiyotik süt ürünleriyle ilişkili probiyotik gıdaların sağlık üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar, enfeksiyon veya antibiyotiklerin neden olduğu ishal ataklarının süresinde azalma sağladıklarını göstermiştir. Ayrıca 32 binden fazla çocuğu kapsayan bir araştırma, Kanada gibi yüksek gelirli ülkelerde akut ishal süresini azaltmada probiyotik yoğurdun çok daha etkili olduğunu bulmuştur.

Yoğurdun bir ishal nöbeti sırasında sütten daha az semptom tetiklediğini görebilirsiniz. Çünkü yoğurt daha az laktoz içerir. Bazı uzmanlar süt içmeden önce laktaz enzim tabletleri almayı önerir. İshal olmasanız bile laktoz intoleransınız olduğunu biliyorsanız ishal belirtilerinizi muhtemelen çok daha kötü hale getirecek olan tüm süt ve süt ürünlerinden kaçınmak için ekstra özen göstermelisiniz.

Hamilelikte Süt Tüketimi

İshal gibi sindirim sorunlarının çoğu genellikle ciddi olmasa da şiddetli veya devam eden semptomlarınız varsa hamilelik komplikasyonlarına neden olabilirler. Bu nedenle sindirim sorunlarınız birkaç gün içinde düzelmezse veya kötüleşmeye devam ederse tedavi olmak en iyisidir. Bazı besin grupları ishali kötüleştirebilir. Dolayısıyla hamilelikte süt tüketiminizi sınırlamanız gerekir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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