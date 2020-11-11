İHA

Buna göre, Ticari süt işletmelerince Eylül ayında 772 bin 552 ton inek sütü toplandı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,7 arttı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 14,2 artarak 128 bin 957 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 12,1 artarak 1 milyon 200 bin 860 ton olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8,8 artarak 110 bin 346 ton, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 843 bin 535 ton olarak gerçekleşti.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 29,6, yağsız süt tozu yüzde 25,1, kaymak üretimi yüzde 19,2, inek peyniri üretimi yüzde 16,2 artarken, tereyağı üretimi yüzde 2,1, ayran üretimi yüzde 10,4, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 18,6 azalmıştır.

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 12,9, inek peyniri yüzde 10,3, tereyağı üretimi yüzde 6,9, kaymak üretimi yüzde 5,4, yağsız süt tozu yüzde 4,7 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 7,1 ve ayran üretimi yüzde 13,6 azalmıştır.