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Suudi Arabistan'da terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak suçlamasıyla 37 kişinin idam edildiği bildirildi. Russia Today, idam edilen kişilerden bir tanesinin kesilen kafasının halka açık yerde teşhir edildiğini, kaynaklara göre bunun Krallık tarihinin en büyük infaz uygulaması olduğunu belirtti.

HABERTURK.COM / AA