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        Haberler Dünya Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişeli olduğunu belirtti

        Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişeli olduğunu belirtti

        Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin artması ve bunun tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyduğunu" açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 05:53 Güncelleme: 14.04.2024 - 05:53
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        Suudi Arabistan endişeli
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        Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin artması ve bunun tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyduğunu" açıkladı.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki askeri gerilimin tırmanması ve tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyulduğu" belirtilerek, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, bölgeyi ve halklarını savaşın tehlikelerinden uzak tutmaları çağrısında bulunuldu.

        Uluslararası barış ve güvenliğin korunması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, küresel barış ve güvenliğe son derece duyarlı olan bölgede krizin genişlemesi durumunda bunun ciddi sonuçlarının olacağı uyarısı yapıldı.

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