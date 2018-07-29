Suudi Arabistan bu yılki Hac sloganını belirledi!

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı, bu yılki sloganını "Dünya Kraliyetin Kalbinde" olarak belirledi.

Bakanlığın resmi sözcüsü Abdullah bin Ahmed el-Meğlus, Bakanlığın resmi sitesindeki açıklamasında, slogan için tasarlanan logonun, hac kapsamında yerine getirilen ibadetler, tarihi mekanlar ve hedefleri temsil eden 8 unsurdan oluştuğunu ifade etti.

Yeni tasarımın Medya Bakanlığının hac planlaması çerçevesindeki girişimlerinden biri olduğunu belirten Meğlus, Suudi Arabistanlı gençlerden oluşan bir grup tarafından hazırlanan logoda hacla ilgili unsurların yansıtılmaya çalışıldığını aktardı.

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