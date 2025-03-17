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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Fatih Terim! - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Fatih Terim!

        Devre arasında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Mart ayının teknik direktörü seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 23:49 Güncelleme: 17.03.2025 - 23:49
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        Arabistan'da ayın teknik direktörü oldu!
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        Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.

        Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

        MART AYINDAKİ SONUÇLARI

        Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:

        Al Shabab 2-0 Damac FC

        Al Nassr 2-2 Al Shabab

        Al Shabab 6-0 Al Orouba

        Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

        GENEL PERFORMANSI

        Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

        AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM

        Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.

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