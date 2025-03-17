Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Fatih Terim!
Devre arasında Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Mart ayının teknik direktörü seçildi.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da görev yapan Fatih Terim, ayın teknik direktörü seçildi.
Al Shabab, bu ay 10 gol atıp, 2 gol yiyerek, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
MART AYINDAKİ SONUÇLARI
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın söz konusu periyotta aldığı sonuçlar şu şekilde:
Al Shabab 2-0 Damac FC
Al Nassr 2-2 Al Shabab
Al Shabab 6-0 Al Orouba
Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunuyor.
GENEL PERFORMANSI
Suudi Arabistan'da ile 13 maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
AL SHABAB'TAN PAYLAŞIM
Al Shabab, Fatih Terim'in ayın teknik direktörü seçilmesinin ardından bir paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ekibinin paylaşımında, "Allah Kerim... Fatih Terim!" denildi.