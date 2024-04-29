Suudi Arabistan'da çarşaf giymek yasaklandı mı?

Şeriat kurallarına göre yönetilen Suudi Arabistan'da çarşaf giymenin yasaklandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medya platformu X'te Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın "Çarşafı yasakladım, çarşaf giymek isteyen Türkiye'ye gidebilir" dediği iddia edildi.

AA Teyit Hattı'nın incelemesinde iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Veliaht Prens bin Selman'ın ülkede çarşaf giymenin yasaklandığına yönelik bir açıklaması bulunmadığı belirlendi. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın resmi sayfasında da konu ile ilgili herhangi bir haberin yer almadığı tespit edildi. REKLAM

Ardından, İngilizce anahtar kelimelerle yapılan açık kaynak taramasında da iddiaya konu açıklamaya yönelik bir bulguya rastlanmadı. Söz konusu iddia Türkçe anahtar kelimelerle aratıldığında ise iddianın geçmiş dönemlerde de gündeme geldiği belirlendi. Yapılan incelemede, söz konusu iddiaların 2018'e kadar gittiği ve tümünün asılsız olduğu belirlendi.