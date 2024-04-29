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        Haberler Gündem Teyit Suudi Arabistan'da çarşaf giymek yasaklandı mı?

        Suudi Arabistan'da çarşaf giymek yasaklandı mı?

        Suudi Arabistan'da çarşaf giymek yasaklandı mı? Sosyal medya platformu X'te Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın "Çarşafı yasakladım, çarşaf giymek isteyen Türkiye'ye gidebilir" dediği iddia edildi. İddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:36
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        Suudi Arabistan'da çarşaf yasaklandı mı?
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        Şeriat kurallarına göre yönetilen Suudi Arabistan'da çarşaf giymenin yasaklandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

        Sosyal medya platformu X'te Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın "Çarşafı yasakladım, çarşaf giymek isteyen Türkiye'ye gidebilir" dediği iddia edildi.

        AA Teyit Hattı'nın incelemesinde iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Veliaht Prens bin Selman'ın ülkede çarşaf giymenin yasaklandığına yönelik bir açıklaması bulunmadığı belirlendi.

        Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın resmi sayfasında da konu ile ilgili herhangi bir haberin yer almadığı tespit edildi.

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        Ardından, İngilizce anahtar kelimelerle yapılan açık kaynak taramasında da iddiaya konu açıklamaya yönelik bir bulguya rastlanmadı.

        Söz konusu iddia Türkçe anahtar kelimelerle aratıldığında ise iddianın geçmiş dönemlerde de gündeme geldiği belirlendi. Yapılan incelemede, söz konusu iddiaların 2018'e kadar gittiği ve tümünün asılsız olduğu belirlendi.

        NE OLMUŞTU?

        Prens bin Selman Mart 2018'de vermiş olduğu bir röportajda kadınların giyimiyle ilgili beyanlarda bulunmuş ve kadınların düzgün ve saygılı giyindikleri sürece, başlarını kapamalarına ya da abaya adı verilen siyah, bol ve vücudu örten kıyafetleri giymelerine gerek olmadığını açıklamıştı.

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        #Çarşaf
        #suudi arabistan
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