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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'dan 73 yıl sonra "alkol" izni | Dış Haberler

        Suudi Arabistan'dan 73 yıl sonra "alkol" izni

        Suudi Arabistan hükümeti, 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağını 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede kaldırarak, alkol tüketimine izin verecek. Yapılan açıklamada, bu kararın nedenleri arasında Suudi Arabistan'da 2030'da yapılacak Dünya Fuarı ve 2034'de yapılacak FIFA Dünya Kupası yer aldığı, bu adımın şu an için turistleri ve diplomatları kapsadığı belirtildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:59
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        73 yıl sonra "alkol" izni
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        Suudi Arabistan'da 1952 yılından bu yana uygulanan alkol yasağı gevşetiliyor.

        Suudi Arabistan hükümeti, 2026 yılına kadar 600 belirlenmiş turistik bölgede alkol yasağını kaldıracak. Bu kararın nedenleri arasında Suudi Arabistan'da 2030'da yapılacak Dünya Fuarı ve 2034'de yapılacak FIFA Dünya Kupası yer alıyor.

        Uygulanacak plana göre, alkol yalnızca turizm odaklı mekanlarla sınırlı tutulacak. Seçili beş yıldızlı otellerde, tatil köylerinde ve lisanslı tesislerde alkol satışı ile tüketimine izin verilecek. Kamusal alanlar, özel konutlar ve perakende satış noktaları ise mevcut yasaklara tabi olmaya devam edecek. Yeni uygulama çerçevesinde yalnızca bazı alkol türlerine izin verilecek.

        Kararın nedenleri arasında Suudi Arabistan'da 2030'da yapılacak Dünya Fuarı ve 2034'de yapılacak FIFA Dünya Kupası yer alıyor.

        1952'DE YASAKLANMIŞTI

        Suudi Arabistan'da 1951 yılında Kral Abdulaziz'in oğlu Prens Mishari bin Abdulaziz Al-Suud’un Cidde şehrinde bir davette alkollü haldeyken İngiliz Başkonsolos Yardımcısı Cyril Ousman'ı vurup öldürmesinin ardından alkol yasağı gündeme gelmişti. Tepkiler üzerine Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolün tamamen yasaklanmasına karar vermişti.

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