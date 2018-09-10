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Suudi Arabistan'dan Tony Blair'e milyonlarca dolar bağış!

Eski İngiltere başbakanlarından Tony Blair'ın Suudi Arabistan ile olan ilişkisine dair yapılan araştırmanın altından Blair'ın Riyad'dan Blair'ın kendi adına kurmuş olduğu sivil toplum örgütü aracılığıyla milyonlarca dolar aldığı belirtildi

10.09.2018 - 10:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Tony Blair Institute tarafından sunulan rakamlar, Blair'ın krallıktan 12 milyon dolara varan bir bağış kabul ettiğini doğruladı.

Financial Times'a göre, yardımın 'Media Investment Limited' (MIL) adında Guernsey'de kayıtlı 'Saudi Research & Marketing Group'un alt kuruluşu olan bir şirket aracılığıyla aktarıldığı belirtildi.

Temmuz ayında ilan edilen mali kayıtlar ise Tony Blair Institute'un Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman ile bu yılın başında krallığın modernizasyonu konusunda bir anlaşma yaptığını doğruladı.

Anlaşmanın Tony Blair Institute'ün karıştığı ilk büyük anlaşma olduğu belirtilirken, Blair 2016 yılında ticari faaliyetlerini sona erdirdikten sonra bu enstitüyü kurmuştu.

Telegraph gazetesinde yer alan bir haber de, Blair'ın Riyad'dan bağış almadığı ve danışmanlık faaliyetlerinden gelir elde etmediğini savundu. Misyonlarının Suudi Arabistan'ın yakın müttefiki BAE'deki elemanları aracılığıyla Orta Doğu'da istikrar ve reformu geliştirmek olduğunu belirttiler.

Yapılan ifşaatın ardından, İngiltere'nin Suriye'ye müdahalesini destekleyen Blair'in bizzat kararlarıyla ve enstitünün faaliyetleriyle Suudi destekli muhalif gruplara fayda sağlayıp sağlamadığı soruları ortaya çıktı.

Blair Enstitüsü, Salman hakkında sene başında gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti öncesi övgü dolu bir makale yayınlamış, “İngiltere İslam'ın siyasallaşmasının önlenmesi konusunda Suudi Arabistan'ın gösterdiği kesin kararlılıkla ilgili politika yapıcıları bilgilendirerek bir şeyler öğrenmelidir” ifadelerine yer vermilmişti.

 

 

 

 

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