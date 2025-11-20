Habertürk
        Suudi Arabistan ile ABD'den 557 milyar dolarlık anlaşma

        Suudi Arabistan ile ABD'den 557 milyar dolarlık anlaşma

        Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 557 milyar dolara ulaştığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 03:55 Güncelleme: 20.11.2025 - 03:55
        Suudi Arabistan ile ABD'den 557 milyar dolarlık anlaşma
        Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalına konuşan Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirtti.

        Suudi Arabistanlı Bakan, "Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ortaklığı güçlendirmek amacıyla farklı sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza attık. Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların toplam değeri 557 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; ABD'nin Suudi Arabistan'daki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu aktaran Falih, 2025'in iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin büyümesi yönünde önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

        Falih, 90 yılı aşkın tarihe dayanan Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin küresel çaptaki etkilerinin büyük olduğunu kaydetti.

        #suudi arabistan
        #haberler
