Suudi Arabistan umrecilerde Kovid-19'a rastlanmadığını açıkladı

İHA

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak geçtiğimiz Pazar gününden itibaren yeniden başlatmıştı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, umre ziyaretlerinin başlamasının ardından umreciler arasında şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmediği kaydedildi.

Kovid-19'a karşı Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği ve 520 çalışanın Mescid-i Haram'a giriş-çıkış planını uygulamak için çalıştıkları belirtildi.