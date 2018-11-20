Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Veliaht Prens Bin Selman'ın yurt dışı turu kapsamında 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilmesi planlanan G-20 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.

Falih, söz konusu yurt dışı turunun Arjantin dışında hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek.

30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Buenos Aires’te yapılacak olan G-20 Zirvesine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada’da Devlet Başkanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de katılacağı belirtildi.

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