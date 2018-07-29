Su, yaşamın temel yapı taşlarından biridir ve sağlık açısından da oldukça yararlıdır... İşte günlük su alımını artırmak için bilmeniz gereken o faydalar...
Gün boyunca yorgun olmamazın birincil sebebi vücudumuzda yeterince su olmaması...
Erkek vücudu kadın vücuduna oranla daha fazla su içerir. Ama yaşlandıkça her iki cinsiyette de su oranı azalır.
Aç olduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında susadınız. Vücudunuz fazla susuz kaldığı zaman kendinizi açmış gibi hissedebilirsiniz... Washington'da yapılan bir çalışmaya göre neredeyse diyet yapan herkesin geceleri açlık hissettiğinde bir bardak su içtiğinde açlık hislerinin yok olduğunu gösterdi.
Nefes yoluyla da su kaybederiz. Vücudumuza su girerken, bir yandan da nefes alıp verdiğimiz için su kaybederiz. Sadece nefes alıp vererek, vücudumuzdan bir bardak su atmış oluruz...
Uçarken normalden çok daha faz su tüketmeliyiz. Uçuştan sonra hiç susuz kaldığınızı hissettiğiniz oldu mu? Gerçek şu ki; 3 saatlik bir New York - Miami uçuşunda vücuttan 6 bardak su atılır.
Su bir antioksidandır. Adeta bir faraş görevi gören su, vücudunuzdaki toksinleri dışarıya atar. Vücutta tuttuğu minimal toksin ile sizi kalp hastalıklarından ve kanserden korur.
Diş hijyeni açısından da su oldukça önemlidir. Su, sindirimi kolaylaştırır ve ağzı temizleyen tükürüğü artırır. Diş çürüklerini önler.
Vücuttaki su eksikliği kısa süreli hafıza sorunlarına, matematik problemlerini çözememe ve ekrana ya da sayfaya odaklanamama gibi sorunlara yol açar.
Su, bir şok emici gibidir. Vücudumuzda birçok noktayı, gözleri, omuriliği ve hamilelik boyunca fetusu çevreleyen, koruyan su kesesinde adeta bir amortisör gibidir.
Ancak aşırı derecede tüketilen suyun zararlı olduğu unutulmamalıdır. Günde sekiz bardak su içilmesi önerilir ama bu tartışılan bir konudur, aşırı tüketildiğinde su zehirlenmesi ortaya çıkabilir.
Baş ağrısı, kramp, görmede bulanıklık, koma ve hatta ölüme bile neden olabilir.
Su, kan için de oldukça iyi bir sıvıdır. Vücut ısısını sağlamada da oldukça büyük bir öneme sahiptir.
Kemiklerimizde ve kaslarımızda yüksek oranda su bulunur. Kemiklerin yüzde 22'si su, kaslarımızın ise yüzde 75'i sudur.
Vücudumuzun yüzde 70'i sudan oluşuyor.
Yeterli su; artriti önler. Su eklemlerin yağlanmasını sağlar ve artritin oluşmasını engeller.
Bebek sağlığı için de hamilelerin su tüketmesi önemlidir. Pek bilinen bir bilgisi olmasa da anne adaylarının en az bebeğin kilosu kadar su içmesi gerekir.
Bebek emziren biriyseniz günde en az 3 bardak su içmelisiniz.
Vücutta hidrasyonun yeterli olmaması hastalığa yol açar. Hücreler su ile beslenmediğinde vücutta tutarsızlıklar oluşuyor ve vücut hastalıklara karşı daha açık vaziyette bulunuyor.
Su kanserle mücadele eder. Günde en az 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri yüzde 45, mesane kanseri yüzde 50 ve meme kanseri yüzde 79 oranında azalıyor.
Su beynimizin daha sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca yeterli su baş ağrısı görülme oranını azaltıyor.
Alman araştırmacılar su tüketmenin kilo verme sürecini hızlandırdığını, daha fazla kalori yakmaya yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Vücudumuzun toksinlerden arınmasında üç ana faktör vardır; idrara çıkma, dışkılama ve terleme... Terlerken su tüketmek gerekir. Ayrıca su tüketmek kazıblığı da önler.
Bazı içeceklerden sonra da su içmemiz gerekir. Örneğin asitli ve kafeinli içeceklerden sonra içtiğimiz sıvı kadar su tüketmeliyiz.
Su tüketmek daha enerjik hissetmenizi sağlar.
Diyetimiz ne kadar suya ihtiyacımız olduğunu gösterir. Yüksek proteinli veya yüksek lifli bir diyet yapıyorsak o zaman daha fazla su tüketmemiz gerekir.
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