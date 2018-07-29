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Aç olduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında susadınız. Vücudunuz fazla susuz kaldığı zaman kendinizi açmış gibi hissedebilirsiniz... Washington'da yapılan bir çalışmaya göre neredeyse diyet yapan herkesin geceleri açlık hissettiğinde bir bardak su içtiğinde açlık hislerinin yok olduğunu gösterdi.