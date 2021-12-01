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Suzuki yeni S-Cross'un üzerindeki örtüyü kaldırdı

Japon otomotiv üreticilerinden Suzuki, yenilenen SUV modeli S-Cross’un dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Görünüm tazeleyen otomobile, hafif hibrit motor sistemi, 4x4 çekiş sistemi ve yeni güvenlik donanımları eklendi. Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki, S-Cross’un Suzuki’nin Macaristan’daki Magyar fabrikasında üretileceğini belirterek, "Avrupa'da, tüm binek otomobil ailemiz hibrit olarak satılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren hibrit serimizin de desteğiyle çıtamızı yükselteceğiz" dedi

Suzuki yeni S-Cross'un üzerindeki örtüyü kaldırdı
HABERTURK.COM

Suzuki, kompakt crossover modeli S-Cross'u yeniledi. Dünya prömiyeri gerçekleşen otomobil, öncüsüne göre daha agresif çizgilere kavuştu. 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 1.4 litre Boosterjet 48V Mild Hybrid motoru üretilecek yeni S-Cross'ta, güvenlik donanımlarının da artırıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Suzuki’nin Allgrip Select ismini verdiği dört tekerlekten çekiş sistemi, dört farklı sürüş moduna sahip. Bu modlar, Otomatik, Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendiriliyor. Allgrip dört tekerlekten çekiş sisteminin, iki aks arasındaki tork miktarını ayarladığı ve dört sürüş modunun ESP, motor gücü, hidrolik direksiyon ve diğer entegre sistemlerin desteği ile optimize edildiği aktarıldı.

Otomobilin dış tasarımında yenilenen far ve ızgara tasarımı dikkat çekerken, iç mekanında ise 9 inçlik tablet formlu multimedya ekrana geçildiği görülüyor.

430 litre bagaj hacmi sunan S-Cross'da, Şerit Takip ve İhlal Uyarısı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Acil Fren Sinyali gibi uyarı sistemleri gibi güvenlik donanımları yer alıyor.

Araçta, ön, arka ve her iki yan olmak üzere dört adet kamera güvenli sürüş için 3-Boyutlu görünüm ve daha güvenli park manevraları için kuş bakışı görünüm dahil olmak üzere çeşitli görünümler de sunuluyor.

Otomobil hakkında bilgi veren Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki, S-Cross’un Suzuki’nin Macaristan’daki Magyar fabrikasında üretileceğini belirterek, "Avrupa'da, tüm binek otomobil ailemiz hibrit olarak satılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren hibrit serimizin de desteğiyle çıtamızı yükselteceğiz" dedi.

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