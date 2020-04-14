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Swap nedir, ne anlama gelir? Swap işlemi nasıl yapılır? Swap faizi nedir?

Merkez Bankasının Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler karşısında yaptığı uygulamalar arasında yer alan swap işlemi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Swap nedir, ne anlama gelir? Swap işlemi nasıl yapılır? İşte Swap hakkında bilgiler...

Swap nedir?

Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası'nın uygulamalarıyla zaman zaman gündeme gelen swap işlemi, son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi kararının ardından merak konusu oldu. Peki Swap nedir? Swap işlemi nasıl yapılır? İşte Swap hakkında bilgiler...

SWAP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır.

Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi geçtiğimiz günlerde geldi. BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1’ine çekti. Swap sınırlamasıyla yurtdışı bankaların Türk bankalarıyla yaptıkları swap işlemlerinden aldıkları TL’yi kullanarak dolar almalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SWAP FAİZİ NEDİR? 

Swap faizi, sabit faiz ödemeleri ile dalgalı faiz ödemelerinin aynı para birimi üzerinden birbirleri ile değiştirilmesine ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmadır. Swapları faizleri işlem hacmi bakımından en popüler swap çeşididir. Swap faizlerinde anlaşmalar çoğunlukla ABD doları üzerinden yapılmaktadır. 

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