Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Swap nedir, ne demek? Swap işlemi nasıl yapılır? Swap faizi nedir?

Merkez Bankasının Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler karşısında yaptığı uygulamalar arasında yer alan swap işlemi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Swap nedir, ne demek? Swap işlemi nasıl yapılır? İşte Swap hakkında bilgiler...

Swap nedir, ne demek? Swap işlemi nasıl yapılır? Swap faizi nedir?

Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası'nın uygulamalarıyla zaman zaman gündeme gelen swap işlemi, son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi kararının ardından merak konusu oldu. Peki Swap nedir? Swap işlemi nasıl yapılır? İşte Swap hakkında bilgiler...

SWAP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır.

Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi geçtiğimiz günlerde geldi. BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1’ine çekti. Swap sınırlamasıyla yurtdışı bankaların Türk bankalarıyla yaptıkları swap işlemlerinden aldıkları TL’yi kullanarak dolar almalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SWAP FAİZİ NEDİR?

Swap faizi, sabit faiz ödemeleri ile dalgalı faiz ödemelerinin aynı para birimi üzerinden birbirleri ile değiştirilmesine ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmadır. Swapları faizleri işlem hacmi bakımından en popüler swap çeşididir. Swap faizlerinde anlaşmalar çoğunlukla ABD doları üzerinden yapılmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bankalar açık mı, kaçta açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 25 Haziran Banka saatleri
MERAK EDİLENLERBankaların çalışma saatleri değişti!
KYK borç yapılandırma 2021 nasıl yapılır? KYK borcu yapılandırma e-Devlet başvuru ekranı ve KYK borç sorgulama
MERAK EDİLENLERKYK borcu olanlar dikkat! İşte yeni fırsat
Varlık Barışı 2021 şartları ne? Varlık Barışı nedir? İşte Varlık barışı tebliği
MERAK EDİLENLERVarlık Barışı nedir?
Memur maaşları (Polis, öğretmen, hemşire) 2021 en düşük memur maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?
Bağ-Kur emekli maaşları yarın yatacak!2021 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli maaşları ne kadar?
Temuz ayı emekli zammı: SGK ve Bağ-Kur | Emekli Temmuz zammı ne kadar?
MERAK EDİLENLERGözler emekli temmuz zammında
Bankalar kaçta açılıyor, 2021 çalışma saatleri ne? Bankalar kaçta kapanıyor kaça kadar açık?
MERAK EDİLENLERBankaların çalışma saatleri değişti!
Nakdi ücret ödemeleri ne zaman bitecek, son tarih ne? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
MERAK EDİLENLERNakdi ücret desteği uzatıldı mı, son tarih ne?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, son tarih nedir?
MERAK EDİLENLERİşten çıkarma yasağı son tarih nedir?
2021 emekli maaşları yattı mı? Bağkur, SGK emekli maaşı zammı belli oldu mu? En düşük ve en yüksek emekli maaşları tablosu
MERAK EDİLENLER2021 SGK, BAĞKUR emekli maaşı ödemeleri