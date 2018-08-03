Swindon Town - Macclesfield Town maç önü

Swindon Town ve Macclesfield Town, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Swindon Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Macclesfield Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 301. İddaa'da Swindon Town kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Macclesfield Town kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Swindon Town önceki hafta Macclesfield Town mücadelesinde 0-2 yenildi.

Macclesfield Town, Swindon Town karşılaşmaında 0-2 kazandı.

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