Kasımpaşa’da 2. sezonunu geçiren Syam Ben Youssef, cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda konuk edecekleri Akhisarspor maçı öncesi Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa’nın sezon başından beri gidişatını nasıl değerlendiriyorsun?

-Lige gerçekten çok ama çok iyi hazırlandık. Sezon başı kampımız ve antrenmanlarımız oldukça verimli geçti. Bunu da zaten ilk haftalarda ortaya koyduğumuz performansla birlikte gösterdik. 4’te 4 yaptık ve ardından Milli takım arası oldu. Ancak Milli aranın dönüşünde maalesef düşüş yaşadık. Üst üste gelen 3 yenilgi bize yakışmadı. Ardından kulüp hoca değişikliği yapma kararı aldı ve son maçımızdan 3 puan çıkarmasını bildik. Tabii ki önemli olan nasıl başladığımız değil, nerede bitireceğimiz…

Kemal hocanın gidişi ve Mustafa Denizli’nin gelişi hakkında neler söylemek istersin?

-Kemal hoca geçen sezondan beri bizimle hep iyi ilişki içerisindeydi. Kulübe önemli katkılar da sağladı. Ancak profesyonel bir iş yapıyoruz ve futbolun içerisinde bunlar var. Yönetim alınan mağlubiyetlerin ardından böyle bir karar aldı, biz de saygı duyduk. Mustafa hocanın adını ise daha önce duymuştum. Önemli ve kariyerli bir teknik adam olduğunu biliyorum. Bizimle de hemen iyi diyaloglar kurdu. Umarım onunla birlikte çok daha iyi işler başarabiliriz.

Liderin yalnızca 3 puan gerisinde bulunuyorsunuz. Bu sene Kasımpaşa ligi nerede noktalarsa mutlu olursun?

-Şu anda 4. sırada bulunuyoruz ve umarım bu sıralamanın altına düşmeyiz. Çünkü sezona başlarken hedefimiz Avrupa kupalarına katılmaktı. Bunun için savaşıyoruz. Eğer gelecek sezon Avrupa’da mücadele edecek bir konumda ligi tamamlarsak, bu beni çok mutlu eder.

Savunmadaki partnerin kaptan Veysel Sarı’yla uyumun nasıl?

-Veysel’le geçen sezondan beri sık sık beraber oynadık. Artık hem ben ona, hem de o bana fazlasıyla alıştı. Maç içerisinde sürekli diyalog halindeyiz ve birbirimize yardımcı oluyoruz. Mücadeleci bir futbolcu… Onunla birlikte oynadığım için şanslıyım.

Akhisar maçı için ne söylersin?

Her şeyden önce geçen sezon önemli bir başarı yakalamış bir takıma karşı oynayacağız. Bu yıl lige kötü bir giriş yaptılar ama Galatasaray’ı 3-0 yenmeyi başardılar… Ardından onlar da bizim gibi hoca değişikliğine gitti. Elbette iç sahada oynayacağımız için avantajlıyız… Ancak çok dikkatli davranıp basit hatalar yapmamalıyız.

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