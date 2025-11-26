Habertürk
        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney'in sevgilisiyle havuz keyfi - magazin haberleri

        Sydney Sweeney'in sevgilisiyle havuz keyfi

        Sydney Sweeney, yazın Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğününde tanıştığı sevgilisi Scooter Braun ile havuz keyfi yaparken görüntülendi. Çiçeği burnunda çift, arkadaşlarıyla havuzda top oynadı

        Giriş: 26.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:22
        Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, Florida Keys'teki evinde erkek arkadaşı Scooter Braun ve arkadaşlarıyla havuz başında eğlenirken görüntülendi.

        Beyaz mayosuyla görülen 28 yaşındaki Sweeney, beyaz bir mayo giymiş, 44 yaşındaki yatırımcı sevgilisiyle sarılarak havuzda yüzerken fotoğraflandı.

        Hem sevgilisi hem de arkadaşlarıyla havuz başında zaman geçiren Sweeney'in yüzünden eksik olmayan gülümsemesi, çok eğlendiğini kanıtlıyordu.

        Hollywood'un yeni çifti, eğlencenin dozunu artırmak için arkadaşlarıyla suda top oynadı.

        Sweeney ve Braun ikilisi, haziran ayında Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününde tanıştı. Bu gelişme, Sweeney'nin Jonathan Davino ile olan nişanını mart ayında bitirdiğinin ortaya çıkmasından sadece birkaç ay sonra yaşandı.

        Scooter Braun, 2014 ila 2021 arasında sağlık aktivisti Yael Cohen ile evliydi. Boşanma davası 2022'de sona eren çiftin yaşları 6 ila 10 arasında olan üç çocuğu var.

        'Euphoria' ve 'White Lotus' dizilerinin yıldızı Sydney Sweeney ile sevgilisi Scooter Braun, geçtiğimiz günlerde New York'ta Central Park'ta birbirlerini öperken görüntülenmişti.

        Bir süre önce People'a konuşan Scooter Braun'un arkadaşları, yatırımcının, oyuncu sevgilisini "Zeki, kibar ve eğlenceli" bulduğunu belirtti.

