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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Szymanski cezalı duruma düştü - Fenerbahçe Haberleri

        Szymanski cezalı duruma düştü

        Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Polonyalı futbolcu, gelecek haftaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:35
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        Szymanski cezalı duruma düştü
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        Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Alanyaspor karşılaşmasının son anlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Ligde Bodrum FK, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarında sarı kart gören Szymanski, Alanya maçında da sarı kart görerek 4. sarı kartına ulaştı.

        Szymanski, gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor karşısında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, Süper Lig'de 2. golüne ulaştı.

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