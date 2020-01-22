DHA

Adana'da, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından yaralanan Selahattin B. (25),hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatte ailece çalıştırdıkları bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre belindeki tabancayı çıkartıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Selahattin B.'nin başına isabet etti.

Yaralanan Selahattin B., yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bayram'ın durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan Sinem B.'yi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Delil toplama çalışması yapan polis, tabancaya detaylı inceleme yapmak için el koydu.