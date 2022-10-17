Tadilat tartışmasında saldırdığı kiracının kaburgalarını kırdı!

DHA'nın haberine göre, Tarık Aydın'ın kiracı olarak oturduğu binanın sahibi olan 3 kardeşten Celil Ç., bir süre önce çatıyı yenilemek istedi. Celil Ç., ağabeyinin kiracısı olan Aydın'a, kendisinin de tadilat için para vermesi gerektiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa'da, kiracı olarak oturduğu binanın çatısının tadilatı nedeniyle kendisinden para istenen Tarık Aydın, parayı ev sahibinin vermesi gerektiğini belirtince, ev sahibinin kardeşinin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradığını iddia etti. İki kaburgası kırılan, gözü moraran ve yüzüne dikiş atılan Aydın, 10 günlük iş göremez raporu aldı.

Tarık Aydın

KABURGULARI KIRILDI

Durumu anlaşma yaptığı diğer ev sahibi Hasan Ç.'ye anlatan Tarık Aydın, 'Sen niye veriyorsun. Sen karışma, biz hallederiz' cevabını aldı. Aydın, parayı istemek için tekrar kapısını çalan Celil Ç.'ye ev sahibinin cevabını iletti. Bunun üzerine Kiracı Tarık Aydın ile Celil Ç. arasında tartışma çıktı. Aydın, tartışma sırasında, Celil Ç.'nin kendisine yumruk ve tekmelerle saldırdığını iddia etti.

Yüzüne ve karnına aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle kısa süreli baygınlık da geçiren Aydın, ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözü moraran ve iki kaburgası kırıldığı tespit edilen Aydın'ın yüzüne de 4 dikiş atıldı. 10 günlük iş göremez raporu alan Aydın, hastaneden taburcu olduktan sonra polis merkezine giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.