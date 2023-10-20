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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!

        TAG Otoyolundaki minibüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü

        Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir minibüs devrildi. Feci olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:21
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        TAG Otoyolu'nda katliam gibi kaza!
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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