TAG Otoyolundaki minibüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü
Gaziantep ile Şanlıurfa arasındaki TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir minibüs devrildi. Feci olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.